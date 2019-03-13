Конкурент Redmi 7 в лице Realme 3 поступил в продажу

Новый смартфон компания Oppo представила третьего марта на территории Индии.

Уже 12 марта новинка, которую прозвали в Сети конкурентом Redmi 7, стала доступна для покупки за 129 долларов минимум.

За эти деньги смартфон будет оснащен 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

В версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ устройство оценили в 158 долларов, причем в данном случае стоимость аппарата будет действовать ограниченное время.

Как сообщили в компании, после продажи миллиона устройств стоимость смартфона будет выше.

Напомним, что Realme 3 получил 6,2-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio P70, двойную камеру с различными специальными режимами, в числе которых и ночной, а также аккумулятор на 4 230 мАч.