Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на память типа NAND

В текущем году из-за дефицита флеш-памяти типа NAND увеличится цена на саму память, а это в итоге приведет к удорожанию смартфонов и компьютеров.

DigiTimes со ссылкой на свои источники знакомые с поставщиками пишет, что на рынке NAND памяти зреет дефицит, и если производители его не устранят, то это привет к подорожанию.

Об удорожании памяти сообщали и сами производители, которые уверены, что в 2020 году вырастет количество заказов на память, но сами производственные линии пока не готовы удовлетворить спрос на нее.