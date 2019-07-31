Компанию LG подводят не только смартфоны, но и телевизоры

При этом подразделение компании, которая занимается выпуском телевизоров было одним из самых сильных.

Но похоже ситуация изменилась и компания зафиксировала падение чистой прибыли. В данном случае речь идет о снижении по итогам второго квартала года.

Если подразделение смартфонов LG уже давно показывает не лучшие результаты, то вот отрицательная динамика с телевизорами оказалась полной неожиданностью.

Как стало известно, суммарный оборот составил 13,4 млрд долларов, что оказалось больше на 4,1%. При этом чистая прибыль сократилась на 15% до 559,4 млн долларов.

Что касается смартфонов, то мобильное подразделение показало доход в 1,38 млн долларов, что хуже на 21,3%, а убыток вырос на 268,4 млн долларов.

При этом подразделение бытовой техники показывает хорошие результаты – рост оборота на 16,1% до 5,23 млрд долларов.