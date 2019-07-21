Компания ZTE запатентовала смартфон с двумя экранами

На рынке уже неоднократно в продажу поступали смартфоны с двумя экранами, в том числе и были модели с большим дисплеем на задней панели, а среди последних можно назвать Nubia X.

Также стоит вспомнить Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus с небольшими, но очень функциональным экраном. При этом возможно скоро появится еще одна двухэкранная модель. Компания ZTE запатентовала смартфон с дисплеем с тыльной стороны.

Сам экран не очень большого размера. Он больше чем у Meizu Pro 7, но меньше, чем у модели Nubia X.

Кроме патентных изображений про будущую новинку ничего не известно, впрочем, патенты не всегда гарантируют, что устройство станет серийным.