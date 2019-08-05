Речь идет о модели Axon 10 Pro с поддержкой работы в сетях пятого поколения, которая наряду с обычным смартфоном была представлена еще в начале мая.

Теперь компания ZTE начала продажи первого 5G-смартфона, правда доступен он пока только на территории Китая, где предлагается по цене от 4 999 юаней или около 722 долларов.

В модели имеется топовый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

За автономную работу устройства отвечает батарея на 4 000 мАч.

Что касается операционной системы, то в ZTE Axon 10 Pro используется Android 9.0 Pie.