Компания «Яндекс» раскрыла свои доходы от продажи гаджетов

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26 мая : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Компания «Яндекс» раскрыла свои доходы от продажи гаджетов

26.04.2019 16:10

Российская компания в первом квартале 2019 года с продажи гаджетов заработала 222 млн руб., об чем рассказал топ-менеджер службы корпоративных коммуникаций «Яндекса».
Как сообщают «Ведомости», речь ведется о сумме полученной с продажи «умной» колонки «Яндекс.Станции», смартфона «Яндекс.Телефона» и устройств с предустановленным российским голосовым помощником Алиса.

Сейчас Алиса есть в наушниках Sony Experia Ear Duo, часах Elari KidPhone, а также «умных» колонках Elari SmartBeat, Irbis A и Dexp Smartbox.

Пока для компании «Яндекс» продажи гаджетов являются убыточными, так как вклад в EBITDA составляет 170 млн руб.

В общей сложности выручка российского IT-гиганта в первые три месяца выросла на 45% и достигла 37,3 млрд руб.

LG представила смарт-колонку с голосовым помощником «Алиса»

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