Компания «Яндекс» раскрыла свои доходы от продажи гаджетов

Российская компания в первом квартале 2019 года с продажи гаджетов заработала 222 млн руб., об чем рассказал топ-менеджер службы корпоративных коммуникаций «Яндекса».

Как сообщают «Ведомости», речь ведется о сумме полученной с продажи «умной» колонки «Яндекс.Станции», смартфона «Яндекс.Телефона» и устройств с предустановленным российским голосовым помощником Алиса.

Сейчас Алиса есть в наушниках Sony Experia Ear Duo, часах Elari KidPhone, а также «умных» колонках Elari SmartBeat, Irbis A и Dexp Smartbox.

Пока для компании «Яндекс» продажи гаджетов являются убыточными, так как вклад в EBITDA составляет 170 млн руб.

В общей сложности выручка российского IT-гиганта в первые три месяца выросла на 45% и достигла 37,3 млрд руб.