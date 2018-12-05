Компания «Яндекс» представила собственный смартфон

Яндекс сегодня представила свой первый фирменный смартфон – Яндекс.Телефон. Информация об этом устройстве появлялась и ранее, но теперь раскрыты всего его подробности, а также цена.

Главными особенностями смартфона стал голосовой помощник Алиса, NFC и музыкальная платформа Qualcomm Aqstic.

«Сердцем» аппарата является Snapdragon 630, оперативной памяти в устройстве 4 ГБ постоянной 64 ГБ. Экран в российском смартфоне 5,65-дюймовый с разрешением 2160 на 1080 пикселей.

Стоит обратить внимание, что смартфон не получил каких-либо вырезов, при этом у него с лицевой стороны есть светодиодная фотовспышка для селфи.

Рядом с ней установлена 5 Мп камера. На тыльной стороне расположена двойная основная камера с модулями 16+5 Мп.

Также на задней панели встроен сканер отпечатка пальца. Есть в смартфоне и поддержка быстрой зарядки, которая батарею на 3050 мАч до 20% зарядит за 17 минут, до 90% потребуется дополнительно 1 час.

Работает смартфон на «чистом» Android 8.1. Также в нем установили большое количество полезных приложений от Яндекса. При желании пользователь их может удалить.

Продажи Яндекс.Телефона стартуют завтра в музее компании в Москве. С 7 декабря его можно будет приобрести на маркетплейсе «Беру», а также в «М.Видео», «Эльдорадо» и салонах «Билайн». Цена Яндекс.Телефона – 17 990 рублей.

Но каждый покупатель данного смартфона получит в подарок еще 500 рублей на счет Яндекс.Денег, а также полгода подписки Яндекс.Плюс и безлимит на хранение фото и видео в Яндекс.Диске.

Одновременно со смартфоном были также представлены дополнительные аксессуары — различные чехлы и защитная пленка.