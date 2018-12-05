Компания «Яндекс» представила собственный смартфон

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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Компания «Яндекс» представила собственный смартфон

05.12.2018 17:42

Яндекс сегодня представила свой первый фирменный смартфон – Яндекс.Телефон. Информация об этом устройстве появлялась и ранее, но теперь раскрыты всего его подробности, а также цена.
Главными особенностями смартфона стал голосовой помощник Алиса, NFC и музыкальная платформа Qualcomm Aqstic.

«Сердцем» аппарата является Snapdragon 630, оперативной памяти в устройстве 4 ГБ постоянной 64 ГБ. Экран в российском смартфоне 5,65-дюймовый с разрешением 2160 на 1080 пикселей.

Стоит обратить внимание, что смартфон не получил каких-либо вырезов, при этом у него с лицевой стороны есть светодиодная фотовспышка для селфи.

Рядом с ней установлена 5 Мп камера. На тыльной стороне расположена двойная основная камера с модулями 16+5 Мп.

Также на задней панели встроен сканер отпечатка пальца. Есть в смартфоне и поддержка быстрой зарядки, которая батарею на 3050 мАч до 20% зарядит за 17 минут, до 90% потребуется дополнительно 1 час.

Работает смартфон на «чистом» Android 8.1. Также в нем установили большое количество полезных приложений от Яндекса. При желании пользователь их может удалить.

Продажи Яндекс.Телефона стартуют завтра в музее компании в Москве. С 7 декабря его можно будет приобрести на маркетплейсе «Беру», а также в «М.Видео», «Эльдорадо» и салонах «Билайн». Цена Яндекс.Телефона – 17 990 рублей.

Но каждый покупатель данного смартфона получит в подарок еще 500 рублей на счет Яндекс.Денег, а также полгода подписки Яндекс.Плюс и безлимит на хранение фото и видео в Яндекс.Диске.

Одновременно со смартфоном были также представлены дополнительные аксессуары — различные чехлы и защитная пленка.

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