Компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов TheQuestion

Компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов TheQuestion12.03.2019 21:31
Российский IT-гигант купил сервис TheQuestion, основателем которого является Тони Самсонова.
Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», сервис вопросов и ответов будет объединён с «Яндекс.Знатоками».
В интеграции сервисов будет участвовать и Самсонова. Также в представительстве «Яндекса» отметили, что TheQuestion появится в выдаче российской поисковой системы и произойдет это уже в ближайшее время.
В TheQuestion каждый пользователь может задать вопрос на любую тему и получить ответ на него от врачей, журналистов ученых и специалистов в других сферах.
Все ответы оцениваются пользователями и на основании оценок формируется рейтинг экспертов, которые отвечают на вопросы.
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