Компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов TheQuestion

Российский IT-гигант купил сервис TheQuestion, основателем которого является Тони Самсонова.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», сервис вопросов и ответов будет объединён с «Яндекс.Знатоками».

В интеграции сервисов будет участвовать и Самсонова. Также в представительстве «Яндекса» отметили, что TheQuestion появится в выдаче российской поисковой системы и произойдет это уже в ближайшее время.

В TheQuestion каждый пользователь может задать вопрос на любую тему и получить ответ на него от врачей, журналистов ученых и специалистов в других сферах.

Все ответы оцениваются пользователями и на основании оценок формируется рейтинг экспертов, которые отвечают на вопросы.