Компания Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Реклама в прошивке от Xiaomi позволила сделать устройства компании более доступными, но она уже порядком надоела пользователям и на нее стали очень активно жаловаться.

В Xiaomi обещали, что сократят количество рекламы на смартфонах, но пока этого не сделали, а вот новое обновление для телевизоров китайской компании приносит отключение рекламы.

Теперь при включении телевизора на экране пользователи видят сообщение Let everyone enjoy the fun of technology (Пусть все наслаждаются технологиями).

Напомним, Xiaomi для своих телевизоров разрабатывает функцию видеозвонков.