Компания Xiaomi стала лидером на рынке телевизоров Китая

Телевизоры Xiaomi стали самыми популярными на китайском рынке. Сейчас производитель является лидером на домашнем рынке по итогу первого полугодия 2019 года.

Также недавно производить вошел в ТОП-500 мировых компаний по версии Fortune Global, а в честь этого в КРН была организована большая распродажа товаров Xiaomi.

Напомним, телевизоры Xiaomi теперь доступны и в РФ, причем китайский производитель их сразу предлагает с российскими популярными сервисами.

Российская презентация телевизоров Xiaomi состоялась в прошлом месяце, когда были показаны модели размером 32, 43 и 55 дюймов.

Источник «ГазетаDAILY»