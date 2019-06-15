Компания Xiaomi с 1 июля закрывает программу бета-тестирования MIUI

Компания Xiaomi с 1 июля закрывает программу бета-тестирования MIUI15.06.2019 20:31
Xiaomi больше не будет предоставлять пользователям установку бета-версии MIUI. В китайской компании решили закрыть такую возможность для всех смартфонов.
С 1 июля обновления бета-версии выходить не будут. В компании это объяснили тем, что моделей становится все больше и очень большое количество пользователей устанавливает нестабильную версию оболочки.
При этом отзывы о ее работе разработчики не получают. В целом задача бета-тестирования заключается в информировании разработчиков о существующих ошибках.
Но такую информацию пользователи установившие бета-версию не дают.
Поэтому в компании решили закрыть тестирование и всех разработчиков направить на создание стабильных версий MIUI.
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