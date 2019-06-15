Компания Xiaomi с 1 июля закрывает программу бета-тестирования MIUI

Xiaomi больше не будет предоставлять пользователям установку бета-версии MIUI. В китайской компании решили закрыть такую возможность для всех смартфонов.

С 1 июля обновления бета-версии выходить не будут. В компании это объяснили тем, что моделей становится все больше и очень большое количество пользователей устанавливает нестабильную версию оболочки.

При этом отзывы о ее работе разработчики не получают. В целом задача бета-тестирования заключается в информировании разработчиков о существующих ошибках.

Но такую информацию пользователи установившие бета-версию не дают.

Поэтому в компании решили закрыть тестирование и всех разработчиков направить на создание стабильных версий MIUI.