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Компания Xiaomi презентовала новый вытянутый смартфон

06.11.2019 23:49

Бренд Qin, принадлежащий компании Xiaomi, выпустил второе поколение дешевого смартфона с вытянутым экраном.
На площадке Youpin был представлен Qin AI Assistant Pro, а это улучшенная версия смартфона Qin 2, которая от оригинальной версии отличается только начинкой, тогда как внешность модели и материалы остались прежними.

Корпус Qin AI Assistant Pro выполнен из поликарбоната, а экран устройства и, как и ранее всего пять дюймов, но с соотношением сторон 22,5:9.

Разрешение дисплея 1440х576 пикселей. На тыльной стороне теперь устанавливается 8 Мп камера, а ранее была 5 Мп. Фронтального модуля в смартфоне нет, и от него вовсе решили отказаться с целью экономии.

Под «капотом» Qin AI Assistant Pro расположен восьмиядерный процессор (модель не называют), 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Батарея в устройстве на 2100 мАч, а для зарядки используется разъем USB Type-C.

Работает новинка на операционной системе Android GO с оболочкой, адаптированной для Qin.

О ценах на новинку пока ничего не сообщают. Qin 2 оценивается в 499 юаней. Предположительно новая версия получит ценник на 10-15% выше.

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