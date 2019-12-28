Компания Xiaomi открывает по 100 магазинов за сутки

Упоминание о китайской компании Xiaomi в СМИ появляются каждый день, а то и несколько раз в день.

Производитель активно развивается выпуская новые продукты, среди которых не только смартфоны, но и товары для умного дома, бытовые приборы и т.д.

С ростом числа выпущенных продуктов, растут и объёмы продаж, а также сеть магазинов. В компании понимают, что выпуск новых продуктов провоцирует необходимость в расширении сети магазинов.

В связи с этим компания постоянно открывает новые точки продаж своей продукции, и как выяснилось, сейчас она открывает по 100 магазинов за сутки.

Только на территории Китая было открыто более 6 тыс. магазинов, но и за пределами этой страны создают новые точки Mi Store.