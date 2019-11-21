Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Принятый недавно закон о запрете продажи смартфонов, планшетов и ноутбуков без российского ПО, не нарушит планы компании Xiaomi.

По словам представителя Xiaomi в России и СНГ Ю Мана, для компании установка программного обеспечения созданного российскими специалистами является нормальной практикой.

Смартфоны Xiaomi уже «из коробки» поставляются с отечественными программами, поэтому никаких сложностей или неудобств компания не ожидает, пишет Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на господина Ю Мана.

В РФ 21 ноября приняли закон, который вводит ограничения на продажу смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК, а также «умных» телевизоров без программного обеспечения, созданного в России.

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Закон в РФ начнет действовать с 1 июля 2020 года. Стоит отметить, что компания Apple категорически против установки стороннего ПО на свои устройства, причем она не делает исключений.