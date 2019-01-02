Компания Xiaomi начала продажи новогоднего подарочного набора за 250 евро

Xiaomi начала продажи подарочного набора, который позволит создать очень уютную рабочую обстановку в вечернее время.

Единый набор получил современные аксессуары, выполненные в едином ретро-стиле и его компания предлагает оформить за 250 евро.

В красивой подарочной коробке находится беспроводная клавиатура и мышь. Они созданы в едином стиле, а у клавиатуры механические круглые кнопки напоминают клавиатуру пишущей машинки.

Также в наборе есть калькулятор с механическими круглыми кнопками, Bluetooth колонка и аккумуляторный светильник с нестандартной лампой, яркость которой регулируется от 1% до 100% и она дает тёплый свет.

Набор от Xiaomi доступен только в Китае и поставлять его в другие страны не планируют.