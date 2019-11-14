Компания Xiaomi готовит новый «народный» смартфон

Xiaomi готовит новые смартфоны, и есть предположение, что это улучшенная версия Redmi Note 8 Pro или Pocophone F2.

В базе китайского регулятора ССС компания Xiaomi зарегистрировала два смартфона под номерами M1912G7BE и M1912G7BC.

Что это за аппараты неизвестно, а предположения инсайдеров очень сильно разняться. Так, кто-то предполагает, что это улучшенная версия Redmi Note 8 Pro.

При этом авторитетный информатор Xiaomishka утверждает, что компания разрабатывает «народный» смартфон под управлением Snapdragon 730G, а Мукул Шарма предполагает, что готовится Pocophone F2.

О том, какая новинка готовится, станет известно только ближе к презентации зарегистрированных аппаратов.