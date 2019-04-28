Компания Xiaomi анонсировала конкурента банковской карте Apple Card

Xiaomi сейчас является одной из самых развивающихся компаний. К тому же она уже давно занимается выпуском товаров для дома, а теперь производитель решил активно развивать услуги.

Накануне Xiaomi анонсировала собственную банковскую карту, о которой пока информации нет, но скорее всего она будет повторять возможности Apple Card.

Последняя была представлена в марте и через нее пользователь получает кешбэк за покупки на сервисах от Apple.

По данным источников, карта Xiaomi будет выпущена в партнёрстве с китайским банком.

Предположительно, новый продукт Xiaomi назовет Mi Card. О дате презентации карты пока ничего не известно, так как компания ее только анонсировала тизером.