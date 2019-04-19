Компания Visionox представила серию своих складных дисплев

На выставке China Information Technology Expo китайская компания Visionox показала серию гибких OLED-дисплеев.

Публике были представлены разные форматы дисплеев, среди которых некоторые сворачиваются в трубочку, другие получили гибкую часть в двух местах, а третьи дисплеи сгибаются в одном месте.

По словам представителя компании, экраны способны выдержать 300 тысяч циклов сгибания. Самый большой экран представленный на выставке получил диагональ 10,5-дюйма.

Стоит отметить, что представленный недавно серийный фитнес-браслет Nubia Alpha оснащен гибким экраном от компании Visionox, а его разрешение составляет 192×960 пикселей. По слухам в тестовых вариантах гибких смартфонов Xiaomi используются экраны от Visionox.