Компания Valve запустила Steam Link на iPhone, iPad и Apple TV

Valve все-таки выпустила приложение Steam Link на iOS. Эту мобильную программу для Android и iOS компания анонсировала год назад. Однако до магазина от Apple приложение Steam Link добралось только сейчас. Это произошло после того, как в США суд разрешил подавать коллективные иски против «яблочной» компании за монополизм при продаже приложений через онлайн-магазин AppStore.

Steam Link для iOS позволяет на iPhone, iPad или Apple TV транслировать игры Steam, а для этого мобильный гаджет и компьютер не должны находится в одной сети.

Таким образом, на мобильном устройстве через сеть можно играть в игры, созданные для компьютера.

Пользователю на iOS доступны игры из его библиотеки Steam. Приложение Steam Link доступно для устройств с установленной iOS 10 или новее.