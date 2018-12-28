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Valve назвала самые продаваемые в 2018 году игры в Steam

28.12.2018 09:47

Valve назвала самые продаваемые игры уходящего года, а при подготовке рейтинга решили сделать четыре категории — платина, золото, серебро и бронза.
В каждой категории числятся игры, представленные не только в текущем году, но и старые.
Так самыми популярными оказались: Monster Hunter: World, Far Cry 5, Assassin’s Creed Odyssey, а это проекты, которые были представлены в 2018 году, тогда как среди прошлогодних в платиновый рейтинг попал только PUBG.

Также наибольшим спросом пользовались: The Elder Scrolls Online, Warframe, Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Rocket League, Sid Meier’s Civilization VI и Grand Theft Auto V. Стоит отметить, что количество загрузок игр в Valve предоставлять не стали, ограничившись только категориями.

В золотой список попали только две игры 2018 года — Jurassic World: Evolution и Kingdom Come: Deliverance.

Все остальные относятся к 2015-2017 годам, за исключением Path of Exile, которая была выпущена в 2013 году.

В двух других категориях отмечены: Warhammer: Vermintide 2, Shadow of the Tomb Raider, No Man’s Sky, Subnautica, Frostpunk, Fallout 4, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, RimWorld, Pillars of Eternity II: Deadfire, Artifact и SoulCalibur VI.

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