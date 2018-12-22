Компания TSMC получила разрешение на строительство 3-нм завода

Компания TSMC получила разрешение на строительство 3-нм завода22.12.2018 22:52
Правительство Тайваня одобрило строительство нового завода TSMC, где будут производить продукцию с технологическими нормами 3 нм.
Новое предприятие разместят в Южном тайваньском научном парке, а это будет одно из крупнейших предприятий копании.
Его строительство намерены начать во второй половине 2020 года, а в 2022 году начнется серийное производство полупроводников с технологическими нормами 3 нм.
Было отмечено, что новый завод будет получать 20% электроэнергии из возобновляемых источников, а 50% воды предприятие будет очищать и повторно использовать для собственных нужд.
В целом на TSMC на строительство и запуск нового завода выделяет около $20 млн. Сейчас производитель строит завод для производства полупроводников с технологическими нормами 5 нм, который должны запустить в 2020 году.
Просмотры:Метки: TSMC