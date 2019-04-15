Компания Tesla с 1 мая поднимает цену на автопилот

Tesla повысит стоимость автопилота, о чем Илон Маск написал в «Твиттере». Он указал, что с 1 мая цена за активацию опции вырастет примерно на 3000 долларов. Сейчас данная опция стоит 5000 долларов.

На машинах компании установлен неполноценный автопилот, и это больше помощник для водителя, так как в нем действует ряд ограничений.

Новая функция Full Self-Driving расширит возможности, но она станет и значительно дороже, однако даже это не сделает машину полностью самоуправляемой.

Полностью автоматическая система появится только через пару лет, когда будут решены все вопросы на законодательном уровне.