Компания Skyworth представила телевизор с прозрачным экраном

Компания Skyworth из Китая на выставке CES 2020 показала прототип OLED-телевизора с прозрачным дисплеем.

Такие матрицы выпускает корейская компания LG Display, а производство прозрачных панелей начали еще летом прошлого года.

На CES 2020 была показана 55-дюймовая панель, способная работать как в полупрозрачном, так и обычном режиме.

Про прозрачные матрицы известно, что у них яркость 150 кд/м2, а максимальная яркость белого цвета — 400 кд/м2.

Прозрачность экрана составляет 38%. LG Display продает такие панели разным компаниям, и в основном их используют для оформления витрин, выставочных стендов и д.р.

