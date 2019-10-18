Компания Samsung запатентовала смартфон-слайдер с поворотной камерой

Компания Samsung запатентовала смартфон-слайдер с поворотной камерой18.10.2019 11:08
Samsung оформила новый патент на смартфон с гибким экраном. Компания продолжает разрабатывать разные варианты смартфонов с гибким экраном.
В этот раз запатентован аппарат, у которого в нижней части расположена металлическая рамка, и в ней находится небольшой гибкий экран.
Если потянуть рамку в низ, то пользователю откроется дополнительный экран и камера расположенная за дисплеем.
На задней панели смартфона размещен еще один небольшой дисплей, на котором будут отображаться уведомления.
Заявка на смартфон была выдана Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
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