Складной беспилотный летательный аппарат, как считают эксперты, будет предлагаться для смартфонов в качестве аксессуара.

Компания Samsung запатентовала складной беспилотник, патентное изображение которого уже появилось в Сети.

Есть предположение, что такой аппарат, если он выйдет на рынок, будет являться аксессуаром для смартфонов Galaxy.

В патенте описывается устройство, которое способно компактно складываться, имеет навигационную систему и функцию беспроводной связи.