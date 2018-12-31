Компания Samsung запатентовала складной беспилотник31.12.2018 19:24
Складной беспилотный летательный аппарат, как считают эксперты, будет предлагаться для смартфонов в качестве аксессуара.
Компания Samsung запатентовала складной беспилотник, патентное изображение которого уже появилось в Сети.
Есть предположение, что такой аппарат, если он выйдет на рынок, будет являться аксессуаром для смартфонов Galaxy.
В патенте описывается устройство, которое способно компактно складываться, имеет навигационную систему и функцию беспроводной связи.
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