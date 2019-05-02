Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для своих смартфонов

Samsung решила сделать фронтальные камеры полностью невидимыми, которые будут проявляться через дисплей только после запуска фронтальной камеры.

Сейчас корейский производитель использует отверстие в дисплеях, а такое решение можно встретить в Galaxy S10, где установлен экран под названием Infinity-O.

По заявлению представителей бренда, создать экран с отверстием было очень сложно, но все старания были оправданы.

Сейчас инженеры работают над экраном, где вообще не будет видно камеры, так как она будет расположена под самой OLED матрицей. На какой стадии сейчас эта разработка неизвестно.

Также источники сообщают, что в компании намерены создать полноэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Это позволит разблокировать смартфон в любой точке дисплея.