Компания Samsung представила новые мониторы Space Monitor, CRG9 и UR59C

Samsung Electronics не стала дожидаться открытия выставки электроники и показала свои новые мониторы Samsung Space Monitor, CRG9 и UR59C.



Первый очень понравится тем, кто любит свободный стол, так этот монитор крепится к столу на специальном универсальном кронштейне.

Монитор можно даже вплотную прижать к стене, если стол в комнате установлен именно возле стены. Samsung Space Monitor можно регулировать по высоте и наклону, также его на кронштейне можно приблизить к себе. При этом сам стол с новым монитором будет всегда свободен.

Samsung Space Monitor будет доступен с 27-дюймовым экраном с разрешением QHD, также будет выпущена версия с 32-дюймовым экраном, где разрешение уже составит 4K.

Игровой монитор CRG9 является первым сверхширокоформатным. Его соотношение сторон составляет 32:9, а диагональ 49 дюймов.

При этом разрешение достигает 5120х1440 пикселей. Вогнутый игровой монитор получил поддержку HDR10 и AMD Radeon FreeSync 2 HDR.

В CRG9 на задней панели расположены разъёмы DisplayPort, HDMI и USB 3.0, также есть 3,5 мм разъем для наушников.



Монитор UR59C тоже оснащен вогнутой матрицей, но диагональ этой модели скромнее чем у предыдущей – 32 дюйма, разрешение 4К.

Версии Samsung Space Monitor и UR59C уже доступны для заказа, а вот сверхширокоформатный CRG9 станет доступен позже.