Компания Samsung Electronics показала новый металлический ноутбук-перевертыш

Компания Samsung Electronics показала новый металлический ноутбук-перевертыш04.01.2020 19:39
Samsung перед открытием ежегодной выставки электроники CES 2020 рассекретила свой новый ноутбук-перевертыш с большой автономностью. Публичный показ модели состоится уже на самой выставке CES.
Новинку назвали Samsung Galaxy Book Flex α, и это старшая модель Galaxy Book Flex. В ноутбуке использовали QLED экран диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD.
В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core 10-го поколения, но какие именно пока не сообщается. Было указано, что новинка получила 8 или 12 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 256 или 512 ГБ.
Корпус ноутбука сделан из алюминия, поэтому масса Galaxy Book Flex α всего 1,19 кг. Батарея емкостью 54 Вт/ч позволяет новинке проработать до 17 часов.
Samsung Galaxy Book Flex α корейская компания начнет продавать в первом полугодии, а оценили модель от 830 долларов.
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