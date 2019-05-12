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12 июня : воскресенье

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Компания Royole запатентовала «умные» часы и браслет с гибким экраном

12.05.2019 14:19

Royole стала первой компанией в мире, которая представила складной смартфон с гибким экраном. Эта малоизвестная компания свое устройство показала еще в ноябре 2018 года, и пока это единственный серийный аппарат на рынке.

В 2019 году в продаже еще появится Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Напомним, старт продаж Galaxy Fold был перенесен из-за ряда проблем, а Huawei Mate X станет доступен во второй половине 2019 года.

Поэтому среди гибких смартфонов на рынке пока можно купить только Royole FlexPai. Теперь стало известно, что в Royole разрабатывают и часы с гибким раскладываемым экраном.

Заявка на носимое устройство с гибким экраном была подана еще в 2017 году, но опубликовали ее только в апреле.

В патенте описывают часы с экраном, который можно разложить в сторону ладони, а в обычном состоянии устройство выгладят как обычные «умные» часы. Аккумулятор в этих часах размещен в браслете.

Также Royole запатентовала браслет. В нем подобная конструкция, но только меньше экран и раскрывается он в другом направлении.

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