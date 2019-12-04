Компания Redmi займется выпуском мониторов

Redmi постепенно расширяет ассортимент товаров, и у нее уже есть не только смартфоны и наушники, но также ноутбук и различные аксессуары.

В дальнейшем китайская компания Xiaomi под брендом Redmi выпустить мониторы. У Xiaomi они есть уже давно, и на рынке представлены версии с экранами 23,8 и 34 дюйма.

Какие экраны будут у мониторов Redmi пока ничего не сообщается, но они точно будут стоить дешевле продукции, выпускаемой под брендом Mi.

Напомним, Redmi скоро представит недорогой смартфон с 5G.