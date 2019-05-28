Компания Redmi официально представила ноутбук RedmiBook 14

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28 июня : вторник

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Компания Redmi официально представила ноутбук RedmiBook 14

28.05.2019 13:12

Redmi одновременно со своими смартфонами серии Redmi K20 представила свой первый ноутбук, созданный на процессорах Intel Core.
Ноутбук получил название RedmiBook 14. Его полностью сделали из металла и оснастили 14-дюймовым экраном с узкими рамками и разрешением 1920х1080 пикселей.

Заявлено, что матрица занимает 81,2% верхней крышки. В основе RedmiBook 14 лежит процессор Intel Core i5, есть еще версия с Intel Core i7.

Все модификации ноутбука получили видеокарту Nvidia GeForce MX250 и 8 ГБ оперативной памяти. SSD накопитель в зависимости от версии будет 256 или 512 ГБ.

В ноутбуке есть два USB 3.0, один USB 2.0 и HDMI. Особенностью ноутбука стала возможность его разблокировки браслетом Xiaomi Mi Band, но как это работает пока непонятно.

В Китае цены на RedmiBook 14 начинаются от 579 долларов, а самая дорогая модификация стоит 723 доллара.

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