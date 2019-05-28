Компания Redmi официально представила ноутбук RedmiBook 14

Redmi одновременно со своими смартфонами серии Redmi K20 представила свой первый ноутбук, созданный на процессорах Intel Core.

Ноутбук получил название RedmiBook 14. Его полностью сделали из металла и оснастили 14-дюймовым экраном с узкими рамками и разрешением 1920х1080 пикселей.

Заявлено, что матрица занимает 81,2% верхней крышки. В основе RedmiBook 14 лежит процессор Intel Core i5, есть еще версия с Intel Core i7.

Все модификации ноутбука получили видеокарту Nvidia GeForce MX250 и 8 ГБ оперативной памяти. SSD накопитель в зависимости от версии будет 256 или 512 ГБ.

В ноутбуке есть два USB 3.0, один USB 2.0 и HDMI. Особенностью ноутбука стала возможность его разблокировки браслетом Xiaomi Mi Band, но как это работает пока непонятно.

В Китае цены на RedmiBook 14 начинаются от 579 долларов, а самая дорогая модификация стоит 723 доллара.