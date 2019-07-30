Компания Realme запускает загадочный проект Project X

Realme для своего загадочного проекта ищет разработчиков. Нна официальном сайте производителя смартфонов, размещено объявление о наборе участников в Project X.

Что это за проект пока неизвестно, но для участия в нем нужно быть владельцем смартфона Realme 3 Pro.

Указано, что требуются люди, которые имеют опыт в тестировании программного обеспечения и создания отчетов на английском языке.

Предположительно, компания намерена в смартфоне Realme 3 Pro начать тестировать Android 10 и программное обеспечение к нему.