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Компания Realme в 2019 году нарастила продажи на 500%

08.01.2020 14:21

На презентации своего нового недорого смартфона Realme X50 5G представители китайской компании рассказали о своих достижениях на глобальном рынке.
Было сказано, что Realme за прошлый год отгрузила 25 млн смартфонов, а это на 500% больше чем в 2018 года.

На следующий год компания намерена увеличить свой показатель вдвое, то есть реализовать на рынке 50 млн смартфонов.

Также было отмечено, что в третьем квартале 2019 года Realme вошла в «десятку» крупнейших производителей смартфонов.

Стоит отметить, что компания Realme была официально зарегистрирована 4 мая 2018 года.

Помимо всего выше сказанного в Realme официально подтвердили, что работают над телевизорами Realme TV.

Еще в планах производителя отказаться от выпуска 4G устройств и в 2020 году выпускать только 5G-смартфоны.

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