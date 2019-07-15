Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus

Qualcomm представила обновленную версию своего самого мощного процессора. Модель получила название Snapdragon 855 Plus и в ней используется ядра с увеличенной частотой.

В основе чипа лежат ядра Kryo 485 Prime, частоту которых повысили до 2,96 ГГц. Предыдущие версии ядер работают на частоте 2,84 ГГц.

Также разработчики подняли производительность графического ускорителя Adreno 640. Заявлено, что он на 15% производительней, чем в обычном Snapdragon 855.

Новый процессор в смартфонах обеспечит высокую производительность в играх и режимах с дополненной реальностью.

В Qualcomm Snapdragon 855 Plus установлен модем Snapdragon X24 LTE, а также есть поддержка 5G модема X50.