Компания Parrot покидает рынок дронов

Компания Parrot покидает рынок дронов21.07.2019 19:18
Компания Parrot решила прекратить выпуск дронов еще два года назад, но теперь она официально объявила, что закрывает всю линейку своих беспилотников и оставляет только версию Anafi.
Производитель решил прекратить выпускать дроны только для обычных пользователей, и сосредоточится на корпоративном сегменте.
Сейчас она продвигает складной дрон с тепловизором, который создали для строителей и спецслужб.
Также в компании ведут разработку дрона для Пентагона.
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