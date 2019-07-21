Компания Parrot покидает рынок дронов

Компания Parrot решила прекратить выпуск дронов еще два года назад, но теперь она официально объявила, что закрывает всю линейку своих беспилотников и оставляет только версию Anafi.

Производитель решил прекратить выпускать дроны только для обычных пользователей, и сосредоточится на корпоративном сегменте.

Сейчас она продвигает складной дрон с тепловизором, который создали для строителей и спецслужб.

Также в компании ведут разработку дрона для Пентагона.