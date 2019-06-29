Компания Oppo запустила собственную платежную систему Oppo Pay

Новая платежная система работает через систему UnionPay, ее также поддерживает система от Huawei, Apple, Xiaomi, Samsung и Meizu.

Oppo в Китае запустила собственную платежную систему Oppo Pay, которая, как и все остальные позволяет оплачивать товары и услуги, а также может использоваться для оплаты проезда в общественном транспорте.

Oppo Pay запустили на смартфонах линейки Oppo Reno, но в дальнейшем платежный сервис начнет работать и на других аппаратах компании.

Oppo Pay работает таким образом, что не нужно разблокировать смартфон или запускать специальное приложение.

Заявлено, что даже не требуется подключение к Сети. Пользователю достаточно дважды нажать на кнопку включения смартфона, и оплата через сервис произойдет автоматически.