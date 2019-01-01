Компания Oppo представила собственного голосового помощника Breeno

Oppo последовала за своими конкурентами и выпустила собственного голосового ассистента.

В компании планируют его интегрировать не только в собственные устройства, но также открыть доступ к нему сторонним разработчикам.

Новый голосовой помощник от Oppo называется Breeno. Его представили на ежегодной конференции компании.

На презентации было сказано, что Breeno способен зачитывать информацию на экране устройства, выполнять голосовые запросы и диктовать маршрут навигационной программы.

Пока Breeno будет доступен только для Китая, а вот когда он выйдет за пределы страны не сообщается.