Oppo представила недорогой смартфон Oppo A9

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10 октября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Oppo представила недорогой смартфон Oppo A9

10.09.2019 20:23

OPPO рассекретила свой новый смартфон под названием A9 (2020). Эта модель относится к среднему сегменту и в ее основе лежит процессор Snapdragon 665.

Производитель заявил, что новинка станет доступна для покупки в следующем месяце, но цена на аппарат пока не раскрыла.

OPPO A9 (2020) получил 6,5-дюймовый экран с HD+ разрешением, а для такой диагонали это слишком низкое разрешение.

В дисплее сделали каплевидный вырез под фронтальную камеру с датчиком на 16 Мп. На тыльной стороне смартфона размещен сканер отпечатка пальца и четыре датчика основной камеры.

Главный датчик с фотомодулем на 48 Мп, второй 8 Мп с широкоугольным объективом, а третий на 2 Мп для макросьемки.

Еще один 2 Мп датчик используется для измерения глубины сцены. Основная камера смартфона получила ночной режим Ultra Night Mode 2.0 и режим работы с портретами — Portrait Stylizers.

Камера для селфи поддерживает функцию AI Beautification. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 665, оперативной памяти в аппарате будет устанавливаться 4 или 8 ГБ, постоянной 128 или 256 ГБ.

В устройстве есть поддержка карт памяти формата microSD, установлено два стереодинамика, и батарея на 5000 мАч. Особенностью смартфона стала возможность заряжать другие устройства.

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