Oppo представила недорогой смартфон Oppo A9

OPPO рассекретила свой новый смартфон под названием A9 (2020). Эта модель относится к среднему сегменту и в ее основе лежит процессор Snapdragon 665.

Производитель заявил, что новинка станет доступна для покупки в следующем месяце, но цена на аппарат пока не раскрыла.

OPPO A9 (2020) получил 6,5-дюймовый экран с HD+ разрешением, а для такой диагонали это слишком низкое разрешение.

В дисплее сделали каплевидный вырез под фронтальную камеру с датчиком на 16 Мп. На тыльной стороне смартфона размещен сканер отпечатка пальца и четыре датчика основной камеры.

Главный датчик с фотомодулем на 48 Мп, второй 8 Мп с широкоугольным объективом, а третий на 2 Мп для макросьемки.

Еще один 2 Мп датчик используется для измерения глубины сцены. Основная камера смартфона получила ночной режим Ultra Night Mode 2.0 и режим работы с портретами — Portrait Stylizers.

Камера для селфи поддерживает функцию AI Beautification. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 665, оперативной памяти в аппарате будет устанавливаться 4 или 8 ГБ, постоянной 128 или 256 ГБ.

В устройстве есть поддержка карт памяти формата microSD, установлено два стереодинамика, и батарея на 5000 мАч. Особенностью смартфона стала возможность заряжать другие устройства.