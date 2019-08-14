Компания OnePlus показала логотип будущих телевизоров

OnePlus уже давно подтвердила, что намерена выпустить телевизор, который окажется так называемым «умным» экраном.

Презентация модели должна состоятся до конца года, и недавно несколько моделей телевизоров от OnePlus прошли сертификацию Bluetooth SIG.

В целом информации о будущих новинках практически нет, но сообщалось, что в OnePlus TV будут использоваться панели с разрешением 4K и HDR.

Еще инсайдеры сообщают, что все модели получат качественную акустическую систему и широкие мультимедийные возможности.

Недавно китайская компании показала логотип для серии телевизоров, которые будут носить общее название OnePlus TV.

В OnePlus отметили, что внешность телевизоров будет такая же лаконичная, как и сам логотип. Других подробностей производитель смартфонов пока не раскрывает.