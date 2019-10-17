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Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

17.10.2019 15:44

Компания OnePlus считается одной из самых успешных, ведь выпуская только флагманскую серию производитель в мире успешно увеличивает долю, и даже не планирует заниматься разработкой более дешевых смартфонов.
По словам главы компании Пита Лау, сейчас 70% продаж смартфонов OnePlus приходится на мировой рынок, и только 30 на домашний.

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

В целом индийский рынок для OnePlus считается одним из самых главных, поэтому в него намерены инвестировать еще больше средств.

Так, в течение трех лет компания в Индии инвестирует 1 млрд долларов в открытие крупнейшего в мире исследовательского цента.

Глава OnePlus также отметил ,что в компании не рассматривают вариант выпуска бюджетных или среднебюджетных смартфонов с целью увеличения доли на рынке.

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