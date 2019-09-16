Компания OnePlus назвала даты презентации OnePlus 7T и 7T Pro

OnePlus в один день в США и Индии проведет презентацию своих смартфонов. Эти мероприятия запланированы на 26 сентября.

OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro представят в один день в двух странах, а 10 октября в Лондоне будет организована европейская презентация будущих новинок.

В один день с OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro состоится показ и первого телевизора OnePlus, а также дополнительных аксессуаров.

В продаже флагманские модели смартфонов от OnePlus появятся 15 октября. Такие данные приводит сетевой информатор Steve H.McFly, но скорее всего это озвучена дата продаж для европейского рынка.

В Индии и США смартфон должен появится раньше.