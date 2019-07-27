Компания NVIDIA готовит новую приставку SHIELD TV

NVIDIA готовит новую версию приставки SHIELD TV, которую уже зарегистрировали в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Будущая телевизионная приставка по документам проходит как NVIDIA Corporation SHIELD Android TV Game Console P3430.

В ней будет уставлен восьмиядерный процессор Tegra X1 T210 B01 и 3 ГБ оперативной памяти.

В основе процессора лежат четыре ядра Cortex-A57 с частотой 1,9 ГГц и четыре Cortex-A53, работающих на частоте 1,3 ГГц. Также чип получил графический ускоритель NVIDIA Maxwell с поддержкой OpenGL ES 3.2.

Консоль получит не только «железо», но также новый пульт и игровой контролер.

Предположительно, новую SHIELD TV покажут на выставке CES 2020. Напомним, текущая версия SHIELD TV была представлена в 2017 году. Ее цена сейчас составляет около 180 долларов.