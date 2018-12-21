Компания Nike готовит к выпуску кроссовки как у Марти МакФлая

Nike объявила, что в 2019 году в продажу поступят новые кроссовки с автоматической шнуровкой, как у героя фильма «Назад в будущее» Марти МакФлая.

Это уже будет третья модель. Так, первая повторяла копию кроссовок из фильма, но у них не было автошнуровки, а в 2016 году появились кроссовки с автоматической шнуровкой, но они оказались не такими как у Марти МакФлая.

В 2019 году выпустят серию баскетбольной обуви «Adaptive», которая в себе совместит обе предыдущие модели и будет стоить около 20 тысяч рублей.

Подробностей про Adaptive пока не раскрывают, но стоит обратить внимание, что первые кроссовки с автоматической шнуровкой продавали по $720, а вот новые намерены предлагать по $350.