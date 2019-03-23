Компания NEC Display анонсировала 55-дюймовую панель NEC V554Q

NEC Display для бизнеса скоро начнет предлагать 55-дюймовую панель с разрешением 4K. Ее разрабатывали специально как информационное или рекламное табло.

Ее оснастили удобными ручками для транспортировки, антибликовым покрытием и управлением через сеть.

Модель под названием NEC V554Q получила цельнометаллическую основу, входы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и выход DisplayPort.

Управлять всеми параметрами панели можно через ИК-пульт или дистанционно через интернет.

Дисплей помимо всех преимуществ оснащает технологии цветопередачей SpectraView Engine и возможностью пробуждения по поступлению входного сигнала.