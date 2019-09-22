Компания Movado представила новые «умные» часы Connect 2.0

Компания Movado показала новое поколение своих «умных» часов Connect, которую назвали Connect 2.0.

Movado Connect 2.0. будет предлагаться в двух версиях — 42 мм и 40 мм. Их можно будет купить по цене от $495 до $795.

Стоимость будет зависеть от размера, ремешка и комплектации. В целом Movado Connect 2.0 по параметрам схожи с другими «умными» часами, в которых есть датчик пульса, GPS и NFC. В основе часов лежит чип Snapdragon 3100.

Разработчики для новинки создали разные циферблаты, и установили кнопки, которые позволяют запустить Google Fit и Google Pay.

По желанию пользователь на эти кнопки может назначить другие действия. Movado Connect 2.0. поступят в продажу в следующем месяце.