Microsoft начнёт удалять заброшенные аккаунты

Компания Microsoft решила избавиться от заброшенных аккаунтов.

На сайте компании опубликовали запись, в которой сообщается, что все неактивные учётные записи будут удалены.

Неактивными в Microsoft считаю те, которые не проходили авторизацию на протяжении двух лет.

Удалять будут все учетные записи, включая Xbox. В компании отметили, что по условиям соглашения пользователь должен поддерживать свой аккаунт активным.

Если этого не происходит длительное время, то аккаунт считается брошенным.

Стоит отметить, что ранее на сервисах Microsoft можно было не авторизоваться в течение пяти лет, но по новым правилам 2 года. Изменения вступят в силу 30 августа.