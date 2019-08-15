Компания Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft, как и Facebook, Apple, Amazon и Google занималась прослушиванием голосовых сообщений.

Подрядчики Microsoft непосредственно занимались прослушиванием сообщений со Skype Translator и голосового помощника Cortana.

Еще неделю назад «АСТЕРА» сообщала, что издание Motherboard смогло раздобыть аудиозаписи пользователей Skype, среди которых были конфиденциальные разговоры.

В ответ на данные события Microsoft изменила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы внести больше ясности насчет прослушивания приватный сообщений пользователей.

В целом в Microsoft не отрицают, что прослушивают записи, и всегда запрашивают у пользователей разрешение на сбор данных.

Стоит отметить, что прослушиванием записей занимаются все компании, которые предоставляют пользователям доступ к голосовым помощникам или используют искусственный интеллект (ИИ) для перевода голосовых сообщений.

В компаниях объясняют, что прослушивание ведется с целью улучшения работы ассистентов и искусственного интеллекта.