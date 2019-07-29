Meizu уволил 30% сотрудников и закрыла почти все магазины

Китайская компания Meizu сейчас находится в критическом состоянии. По данным источников знакомых с ситуацией, производитель сократил 30% сотрудников и уже закрыл практически все розничные магазины.

Инсайдеры сообщают, что сейчас в компании остался штат около тысячи человек, а в первом полугодии Meizu уволила почти 30% сотрудников, и в основном из отдела маркетинга.

Также подтвердилась информация, что из компании ушел системный инженер Хун Ханьшен, который был ответственный за разработку оболочки Flyme OS.

На то что в компании наблюдается упадок, указывает еще и закрытие розничных магазинов. Если в 2016 году их было 2700 ед., то сейчас их осталось 5 ед., и то только в одной провинции.