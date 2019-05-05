Компания Meizu получила дополнительное финансирование

Предполагалось, что новое финансирование может стать причиной кардинальных изменений в руководстве, но этого не произошло.

Компания Meizu смогла получить дополнительное финансирование. Официальная сумма не называется, но известно, что профинансировал компанию Муниципальный фонд Чжухай.

Основатель и генеральный директор бренда Джек Вонг (Jack Wong) по-прежнему после финансирования остается самым крупным акционером.

Муниципальный фонд Чжухай также получил место в совете директоров. По предварительным данным сумма инвестиций превысила 10 млн долларов.