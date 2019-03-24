Китайская компания изначально занималась разработкой программного обеспечения, а серийные производство собственных смартфонов она ведет только шесть лет.

Сама компания Meitu основана в 2008 году и с 2013 года она начала выпускать смартфоны, которые отличались улучшенными камерами и приложениями, для обработки отснятого материала.

Но сегодня китайские СМИ распространили информацию, согласно которой компания Meitu в 2019 году прекратит выпуск своих смартфонов.

В частности, собственное производство бренда будет остановлено уже летом этого года.

При этом под маркой Meitu на рынке будут представлены смартфоны, только их производство будет заниматься компания Xaiomi.

Обе эти компании в прошлом году заключили соглашение, в котором и предполагается использование марки Meitu производителем Xaiomi.